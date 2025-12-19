Hochstufung durch S&P bringt Renault aus dem Schrott-Status

©APA/APA/AFP/JEFF PACHOUD
Der französische Autobauer Renault entkommt zum ersten Mal seit fünf Jahren bei seiner Kreditwürdigkeit dem Schrottniveau. Die US-Ratingagentur S&P Global Ratings stufte die langfristige Kreditwürdigkeit von Renault auf BBB- hinauf. Grundlage der Einschätzung sei, dass es Renault dank Verbesserungen in seinem Modellangebot und bei den Kosten in den vergangenen Jahren trotz schwieriger Bedingungen auf dem europäischen Markt gelingen dürfte, ausreichend Geld zu erwirtschaften.
Das Angebot unterschiedlicher Antriebsvarianten stelle ein stabiles Volumen sicher, obwohl die Elektrifizierung in den einzelnen Ländern unterschiedlich rasch vorankomme, hieß es weiter. Renault werde wohl Umsatzrenditen von ungefähr sechs Prozent einfahren. Der französische Autobauer war im April 2020 auf Schrottniveau herabgestuft worden, nachdem sich die finanzielle Lage nach dem Fall des ehemaligen Konzernchefs Carlos Ghosn eingetrübt hatte.