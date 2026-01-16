IWF-Chefin: Weltwirtschaft wächst trotz Schocks recht stark

Sie wollte sich jedoch nicht konkret dazu äußern, ob der IWF seine Prognosen erneut leicht nach oben korrigieren werde, wie es die Weltbank in dieser Woche getan hatte. Im Oktober hatte der IWF seine globale Wachstumsprognose für 2025 leicht auf 3,2 Prozent angehoben. Die Aktualisierung des Weltwirtschaftsberichts wird für den 19. Jänner erwartet.