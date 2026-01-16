Henkel übernimmt Hersteller von Klebebändern in der Schweiz

©APA/APA/AFP/INA FASSBENDER
Der deutsche Konsumgüterkonzern Henkel stärkt sein Geschäft rund um Klebstoffe mit einem Zukauf in der Schweiz. Der Konzern habe eine Vereinbarung zur Übernahme der in der Schweiz ansässigen ATP Adhesive Systems von Arsenal Capital Partners unterzeichnet, teilte Henkel am Freitag mit. ATP stellt Spezialtapes her, die unter anderem in der Automobil- und Elektronikbranche sowie der Medizin und der Bauindustrie zum Einsatz kommen.
von
Das Schweizer Unternehmen beschäftigt rund 700 Menschen und fuhr 2025 einen Umsatz von rund 270 Mio. Euro ein. "Diese Übernahme wird das Wachstum in unserem Unternehmensbereich Adhesive Technologies (...) weiter beschleunigen", sagte Henkel-Chef Carsten Knobel. Zum Kaufpreis machten die Unternehmen keine Angaben.
Die Klebstoffsparte mit Marken wie Loctite, Pattex oder Pritt zeichnet für rund die Hälfte des Jahresumsatzes Henkels verantwortlich. 2024 waren es rund 11 Mrd. Euro, insgesamt lag der Umsatz bei 21,6 Mrd. Euro. Zweites Standbein Henkels ist das Geschäft mit Konsumartikeln wie Wasch- und Reinigungsmitteln sowie Haar- und Körperpflegeprodukten.