Henkel übernimmt Hersteller von Klebebändern in der Schweiz

Das Schweizer Unternehmen beschäftigt rund 700 Menschen und fuhr 2025 einen Umsatz von rund 270 Mio. Euro ein. "Diese Übernahme wird das Wachstum in unserem Unternehmensbereich Adhesive Technologies (...) weiter beschleunigen", sagte Henkel-Chef Carsten Knobel. Zum Kaufpreis machten die Unternehmen keine Angaben.

Die Klebstoffsparte mit Marken wie Loctite, Pattex oder Pritt zeichnet für rund die Hälfte des Jahresumsatzes Henkels verantwortlich. 2024 waren es rund 11 Mrd. Euro, insgesamt lag der Umsatz bei 21,6 Mrd. Euro. Zweites Standbein Henkels ist das Geschäft mit Konsumartikeln wie Wasch- und Reinigungsmitteln sowie Haar- und Körperpflegeprodukten.