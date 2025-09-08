Hannover Rück stellt sich auf sinkende Preise ein

Seit dem Wochenende treffen sich Rückversicherer wie Swiss Re, Munich Re und Hannover Rück wie jedes Jahr üblich mit Erstversicherern wie Allianz, Axa oder Generali und Maklern im Fürstentum Monaco, um die Konditionen für die große Vertragserneuerung im Schaden- und Unfallgeschäft zum nächsten Jahreswechsel auszuloten.

Wegen der soliden Kapitalisierung vieler Rückversicherer wachse die Kapazität für Rückversicherungsschutz, berichtete die Hannover Rück. Zugleich nehme die Nachfrage der Erstversicherer weiter zu.

"Wir gehen davon aus, dass die Rückversicherungspreise weiter auf einem angemessenen Niveau bleiben", sagte Vorstandsmitglied Sven Althoff. In den Vorjahren hatten die Rückversicherer ihre Preise kräftig erhöht. Erstversicherer müssen seither deutlich mehr bezahlen, wenn sie Teile ihrer Risiken auf Rückversicherer übertragen wollen. Schon bei den Vertragserneuerungen seit Anfang 2025 waren die Preise aber wieder etwas gesunken.