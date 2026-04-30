Großbank ING verdiente mehr als gedacht - Aktienrückkauf

©DPA, Arne Dedert, Apa
Überraschend hohe Zinseinnahmen haben der niederländischen Großbank ING einen guten Start ins Jahr beschert. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 1,56 Milliarden Euro und damit sieben Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen in Amsterdam mitteilte. Bankchef Steven van Rijswijk sieht das Geldhaus damit auf dem Weg zu seinen Jahreszielen. Zudem kündigte er einen weiteren Aktienrückkauf über eine Milliarde Euro an.
von
Im ersten Quartal steigerte die ING ihren Zinsüberschuss um zwölf Prozent auf knapp 4,1 Milliarden Euro und damit stärker als von Experten erwartet. Die gesamten Erträge wuchsen jedoch nur um gut drei Prozent auf 5,8 Milliarden Euro. Zugleich legte die Bank mit 346 Millionen Euro etwas mehr Geld für drohende Kreditausfälle zurück als im Vorjahreszeitraum.
FRANKFURT/MAIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/Arne Dedert