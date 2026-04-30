Großbank ING verdiente mehr als gedacht - Aktienrückkauf

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Überraschend hohe Zinseinnahmen haben der niederländischen Großbank ING einen guten Start ins Jahr beschert. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 1,56 Milliarden Euro und damit sieben Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen in Amsterdam mitteilte. Bankchef Steven van Rijswijk sieht das Geldhaus damit auf dem Weg zu seinen Jahreszielen. Zudem kündigte er einen weiteren Aktienrückkauf über eine Milliarde Euro an.

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