Goldman Sachs mit Gewinnsprung dank boomender Geschäfte

Auch der heimische Rivale JPMorgan hatte zuvor robuste Zahlen aus diesem Bereich veröffentlicht. Mit dem Ergebnis bestätigte Goldman Sachs die Prognose seines Chefs David Solomon für ein starkes Jahr im Deal-Geschäft, weil Unternehmen wieder verstärkt Pläne für Fusionen und Börsengänge umsetzen. Auch die Händler der Bank profitierten von regen Geschäften: Die Erträge im Aktienhandel stiegen um sieben Prozent auf 3,74 Milliarden Dollar. Der Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen legte um 17 Prozent auf 3,47 Milliarden Dollar zu.