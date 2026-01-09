'FT': Merck vor Milliardenkauf von Revolution Medicines

© APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GEORGE FREY home Aktuell Nachrichtenfeed

Der US-Pharmakonzern Merck & Co will einem Zeitungsbericht zufolge den Krebsmittelspezialisten Revolution Medicines übernehmen. Als Kaufpreis seien 28 bis 32 Milliarden US-Dollar im Gespräch gewesen, berichtete die "Financial Times" ("FT") unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Eine Einigung könnte aber noch Wochen dauern, hieß es weiter. Auch andere große Pharmakonzerne hätten ein Auge auf Revolution geworfen.

