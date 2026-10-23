Frasers wird Mehrheitseigentümer von Hugo Boss

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Der Großaktionär Frasers Group hat seinen Anteil am deutschen Modekonzern Hugo Boss weiter aufgestockt. Frasers habe seine Beteiligung an dem Modekonzern auf 50,08 Prozent ausgebaut, teilten die Briten am Freitagabend mit. Damit wurde das am 1. September verkündete Ziel, nach dem knapp gescheiterten Übernahmeangebot durch den Kauf weiterer Aktien doch noch über 50 Prozent zu kommen, erreicht. Für knapp 200.000 Anteilscheine bezahlte Frasers je Stück 38,41 Euro.

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