Flaute bei Heimwerkern bremst Home Depot

"Wir glauben, dass die Unsicherheit der Verbraucher und der anhaltende Druck auf dem Wohnungsmarkt die Nachfrage im Heimwerkerbereich überproportional beeinträchtigen", so Decker.

Im dritten Quartal übertraf Home Depot indes mit einem Plus von 2,8 Prozent auf 41,35 Milliarden Dollar die Umsatzerwartungen von 41,1 Milliarden Dollar. Hier habe eine stabile Nachfrage von professionellen Bauherren und Handwerkern geholfen.