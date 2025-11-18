Flaute bei Heimwerkern bremst Home Depot

©APA/APA (GETTY IMAGES)/BRANDON BELL
Die US-Baumarktkette Home Depot hat wegen schwacher Nachfrage nach teuren Renovierungen und Heimwerkerprojekten ihre Gewinnprognose für das Gesamtjahr gekappt. Das Unternehmen rechne nun mit einem Rückgang des bereinigten Gewinns je Aktie (EPS) von 5 Prozent statt mit einem Rückgang von 2 Prozent, wie Vorstandschef Ted Decker bekanntgab.
"Wir glauben, dass die Unsicherheit der Verbraucher und der anhaltende Druck auf dem Wohnungsmarkt die Nachfrage im Heimwerkerbereich überproportional beeinträchtigen", so Decker.
Im dritten Quartal übertraf Home Depot indes mit einem Plus von 2,8 Prozent auf 41,35 Milliarden Dollar die Umsatzerwartungen von 41,1 Milliarden Dollar. Hier habe eine stabile Nachfrage von professionellen Bauherren und Handwerkern geholfen.
