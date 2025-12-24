Trend Logo
Einkaufstour von Apple-Chef gibt Nike-Aktie Auftrieb

Cook sitzt seit 2005 im Nike-Verwaltungsrat
 © APA/APA/AFP/JIM WATSON
Ein Aktienkauf von Apple-Chef Tim Cook bei Nike hat dem Sportartikelhersteller Auftrieb gegeben. Die Nike-Aktie legte am Mittwoch im Feiertagshandel um 4,7 Prozent zu. Zuvor war bekannt geworden, dass Cook seine Beteiligung an dem Adidas-Konkurrenten verdoppelt hat. Er kaufte einer Pflichtmitteilung zufolge 50.000 Aktien zu je 58,97 Dollar (rund 50 Euro), womit seine Beteiligung auf 105.480 Aktien im Wert von rund sechs Millionen Dollar (rund 5,1 Millionen Euro) stieg.

Cook sitzt seit 2005 im Nike-Verwaltungsrat. Käufe von Insidern gelten gemeinhin als Vertrauensbeweis in die Strategie eines Unternehmens. Sein Kauf werde in diesem Fall als positives Signal für die Fortschritte unter Nike-Vorstandschef Elliott Hill und dessen Sanierungsstrategie "Win Now" gewertet, sagte der Analyst Jonathan Komp von Baird Equity Research. Auch das Verwaltungsratsmitglied und ehemaliger Intel-Chef Robert Swan hatte in dieser Woche Nike-Aktien im Wert von rund 500.000 Dollar gekauft.

Die Käufe folgen auf einen deutlichen Gewinneinbruch im zweiten Quartal und wachsende Sorgen über eine Verlangsamung des Geschäfts in China. Hill versucht, die Nachfrage durch neue Marketingpläne und Innovationen anzukurbeln. Die Nike-Aktie hat seit Jahresbeginn mehr als 24 Prozent an Wert verloren und steuert auf das vierte Verlustjahr in Folge zu.

