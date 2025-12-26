CNBC: Nvidia kauft KI-Chipentwickler Groq für 20 Mrd. Dollar

Nach einer Finanzierungsrunde über 750 Mio. Dollar im September hatte sich die Bewertung des Unternehmens auf 6,9 Mrd. Dollar mehr als verdoppelt. Das junge Cloud-Geschäft von Groq sei jedoch nicht Teil der Transaktion, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf einen Investor. Groq werde seine Geldgeber noch im Laufe des Tages über die Vereinbarung informieren. Stellungnahmen von Nvidia und Groq ⁠lagen zunächst nicht vor.