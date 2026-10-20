EQT habe ein verbindliches Angebot von mehr als 50 Dollar pro Aktie unterbreitet. Auch der konkurrierende Investor KKR habe ein Angebot abgegeben. Der Aufsichtsrat von Qiagen tage diese Woche, um über eine mögliche Transaktion zu entscheiden. Es sei nicht sicher, dass die Beratungen zu einem Verkauf an EQT oder ein anderes Unternehmen führen würden.

Qiagen ist immer wieder Gegenstand von Übernahmespekulationen. Am Dienstag war die Aktie im Xetra-Handel mit einem Kursplus von 3,8 Prozent auf 42,83 Euro Spitzenreiter unter den Gewinnern im Leitindex Dax. Das Unternehmen ist an der Börse damit mehr als 8,5 Milliarden Euro wert. Nach dem Bloomberg-Bericht zog die Aktie bis auf 44,45 Euro an.