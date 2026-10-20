Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde jetzt ein rund elfprozentiger Anstieg auf mehr als 3,9 Milliarden Euro erwartet, teilte das im Dax notierte Unternehmen am Dienstagabend in Frankfurt mit. Bisher hatte die Deutsche Börse mehr als 3,8 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die Prognose für die Nettoerlöse wurde auf mehr als 6,5 Milliarden Euro erhöht. Das wäre ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um circa acht Prozent. Die Ziele für die Erlöse ohne die Effekte aus den steigenden Zinsen wurden erneut bestätigt.

Im dritten Quartal legten die Nettoerlöse um 13 Prozent auf 1,63 Milliarden Euro an. "Das Wachstum wurde durch anhaltende strukturelle Trends getragen, aber auch durch das zyklische Marktumfeld unterstützt", hieß es in der Mitteilung. Sechs von acht Geschäftsbereichen erzielten den Angaben zufolge zweistellige Wachstumsraten. Das operative Ergebnis kletterte um 16 Prozent auf 978 Millionen Euro nach oben. Die Zahlen fielen etwas besser aus, als Experten erwartet hatten. Einige Analysten hatten allerdings auf eine Erhöhung der operativen Entwicklung gesetzt.