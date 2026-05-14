US-Börsen mit weiteren Rekorden, Cisco gewinnen knapp 15 %

Der am Vortag noch schwächelnde Dow Jones stieg um 0,65 Prozent auf knapp über 50.000 Punkte. Im Technologiesektor setzen Anleger angesichts eines beeindruckenden Quartalsberichts von Cisco sowie eines mit Spannung erwarteten Börsengangs wohl weiter auf KI-getriebene Aktien. Der bereits zur Wochenmitte auf neue Rekordhöhen gestiegene Nasdaq Composite erhöhte sich um weitere 0,39 Prozent auf 26.506,44 Zähler. Der S&P-500 stieg um 0,46 Prozent auf 7.478,27 Einheiten.

Cisco sprangen um knapp 15 Prozent nach oben und setzten damit ihre Rekordrally fort. Der Netzwerk-Ausrüster übertraf mit seinem dritten Geschäftsquartal die Analystenerwartungen, hob seine Ziele für 2025/26 an und rechnet dabei mit einem erheblich besseren Geschäft mit Hyperscalern als zuvor. JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee hob daraufhin sein Kursziel um ein Drittel auf 120 US-Dollar an und bekräftigte seine Kaufempfehlung. Cisco habe sich dank Investitionen in die Silicon-One-Strategie - anders als Konkurrenten - den Herausforderungen durch Lieferketten-Engpässe erfolgreich gestellt, schrieb er unter anderem.

Aktien mit KI-Bezug wurden davon mit nach oben gezogen. Nvidia etwa legten um über 3 Prozent zu und sind damit aktuell Favorit unter den "Magnificent Seven". Hier dürfte zudem stützen, dass der Chef des KI-Chipgiganten Jensen Huang den US-Präsidenten auf seiner China-Reise begleitet.

Zudem geht an diesem Tag Cerebras Systems an die Börse, was der KI-Euphorie weiter Auftrieb geben dürfte. Der Chiphersteller, dessen Übernahme durch Arm Holdings und die japanische Softbank zuvor gescheitert war, will Nvidia Konkurrenz machen. Die Aktie ist, wie informierte Quellen der Nachrichtenagentur Bloomberg sagten, 20-fach überzeichnet. Der Ausgabepreis wurde auf 185 Dollar und damit über der ursprünglichen Spanne von 150 bis 160 Dollar festgelegt. Auch die Zahl der angebotenen Aktien wurde angehoben. Der Marktwert dürfte damit laut Bloomberg-Daten bei etwa 40 Milliarden Dollar liegen und ist der bisher größte in diesem Jahr.