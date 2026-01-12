Europas Leitbörsen tendierten am Vormittag uneinheitlich

Positive Signale für den Markt kamen durch den Sentix-Konjunkturindex. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Indikator stieg im Jänner um 4,4 Punkte auf minus 1,8 Punkte. Die Sentix-Experten sprachen von einem "hoffnungsvollen Jahresauftakt". Demnach sind die Anleger mit "etwas mehr Zuversicht" in das neue Jahr gestartet. Mittlerweile hätten sich Anzeichen einer Bodenbildung gezeigt, während die USA und vornehmlich die Region Asien neue Wachstumsimpulse geliefert hätten. Im Blick haben Anleger wohl auch weiter den Konflikt zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Chef der US-Notenbank (Fed), Jerome Powell.

Unternehmensseitig haben am Montag Papiere des U-Bootausstatters TKMS von der weiterhin aktuellen Aussicht auf einen Auftrag aus Indien profitiert. Am Vormittag setzten sie sich mit einem Kursplus von 5,7 Prozent an die Spitze im MDAX der mittelgroßen Werte. Damit geht der jüngste Aufwärtstrend weiter: Im noch jungen Jahr liegt das Plus bereits bei fast einem Drittel. Die Papiere von Mutterkonzern Thyssenkrupp kamen zum Wochenstart kaum vom Fleck.

Mit einem Plus von 2,5 Prozent war Zalando bester DAX-Wert. Aus ihrer jüngsten Seitwärtsbewegung schaffen es die Papiere des Onlinehändlers allerdings nicht. Analyst Peter Spengler von der DZ Bank zog ein positives Fazit aus der in der Vorwoche bekannt gegebenen Standortschließung in Erfurt. "Mit der Neuordnung will Zalando nach der Übernahme von About You seine Marktposition stärken und das Wachstum beschleunigen", so der Experte. "Zudem werden Synergien gehoben und Einsparungen durch höhere Automatisierung erreicht." All dies sei positiv für die Anlagestory.

Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat unterdessen das Kursziel für Holcim zwar von 78 auf 82 Franken angehoben, die Papiere des Baustoffkonzerns aber von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Arnaud Lehmann setzt 2026 zwar weiter auf den Betonanbieter, geht aber nach der bereits erfolgten Neubewertung selektiver vor. Holcim-Aktien seien auch bei positiven Ergebnisaussichten aufgrund steigender Preise inzwischen fair bewertet. Zudem sieht er die anhaltenden Bemühungen der Diversifizierung in Leichtbaumaterialien eher skeptisch. Holcim verloren am Vormittag in Zürich 2,2 Prozent.