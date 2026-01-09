Europas Leitbörsen starten im Plus

Gute Stimmung herrscht an den Aktienmärkten, obwohl sich die geopolitische Gesamtlage zu Beginn des neuen Jahres nicht verbessert hat. Die Politik von US-Präsident Donald Trump macht wieder mehr Schlagzeilen, während sich im Iran Proteste zuspitzen. Im Fokus steht vor dem Wochenende aber vor allem der Arbeitsmarktbericht aus den USA, dem eine besondere Bedeutung für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed zukommt.

Gewinner des Frühhandels waren die Werte von L'Oreal. Sie gewannen 4,7 Prozent, nachdem die UBS den Wert von "Neutral" auf "Buy" sowie das Kursziel von 367 auf 430 Euro hochgestuft hatte. Der niederländische Chipkonzern ASML legte um 4,5 Prozent zu. Die Aktien von BNP Paribas stiegen um 3,16 Prozent.

Der zunehmende Optimismus von Goldman Sachs für Auto1 befeuerte die Aktien des Internet-Gebrauchtwagenhändlers. Der Kurs legte am Vormittag um 5,2 Prozent auf 29,80 Euro zu, nachdem Analyst James Tate in einem Quartalsausblick ein hohes Kursziel von 39 Euro genannt hatte. Zeitweise waren die Aktien sogar erstmals seit Anfang November wieder knapp über der 30-Euro-Marke gehandelt worden. Das bei 31,50 Euro liegende Hoch seit November 2021 bleibt damit greifbar.

Im Bausektor schwächelte die Aktie von Vinci mit einem Minus von 2 Prozent. Titel des Technologiekonzerns Safran verloren ebenso wie jene des Finanzdienstleisters Allianz 1,9 Prozent.