Europas Leitbörsen notieren zu Mittag im Minus

Der Euro-Stoxx-50 büßte zu Mittag 1,7 Prozent auf 5.784 Punkte ein und auch der französische CAC-40 sowie der italienische FTSE MIB gaben in ähnlicher Höhe nach. Der DAX verlor in Frankfurt um 0,80 Prozent auf 24.099 Zähler. Außerhalb der Euroregion, in der Schweiz, waren die Verluste des SMI mit minus 0,4 Prozent auf 13.090 Punkte moderater.

Unter den einzelnen Branchen zeigten sich die Versorger besonders schwach, angeführt von der italienischen Enel, die 2,8 Prozent einbüßten. Analyst Rob Pulleyn von der US-Bank Morgan Stanley senkte sein Anlageurteil für die Aktie von "Equal-weight" auf "Underweight" und sein Kursziel von 9,50 auf 9,00 Euro.

Er bleibt für Versorger allgemein weiter positiv gestimmt. Eingriffe in den Strommarkt bewertet Pulleyn jedoch als größtes Risiko für die Branche in der Sommersaison, wenn die Gasspeicher wieder aufgefüllt werden. Das Risiko in Italien schätzt er als besonders hoch ein, weshalb auch Italgas um deutliche 1,4 Prozent nachgaben.

Unter den Autowerten gaben vor allem deutsche Aktien nach. Im Euro-Stoxx-50 verloren Ferrari 0,7 Prozent. Stellantis und Renault dagegen legten nach Verlusten in den vergangenen Handelstagen leicht zu.

Im Blick standen weiterhin die Übernahmeambitionen der Unicredit, deren Aktien um 0,3 Prozent nachgaben. Während ihrer außerordentlichen Hauptversammlung will sich die italienische Großbank die Zustimmung ihrer Aktionäre für ein offizielles Übernahmeangebot an die Commerzbank für diesen Dienstag holen.

Zu den Gewinnern des Tages gehören unterdessen Technologiewerte wie Infineon im Euro-Stoxx-50 mit plus 1,4 Prozent, STMicro im CAC-40 mit 4,6 Prozent oder in der Schweiz etwa VAT und ams-Osram, die um jeweils etwa 2 Prozent stiegen. Diese Werte reagierten positiv auf die am Donnerstag nach dem US-Börsenschluss vorgelegten Quartalszahlen und Aussagen des iPhone-Herstellers Apple.