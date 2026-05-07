Europas Leitbörsen mehrheitlich im Plus, Euro-Stoxx-50 +0,3%

Im Fokus stehen erneut Quartalsberichte, der Ölpreis und die Lage im Iran. Der Ölpreis gab nach dem Vortagesabwärtsschub weiter nach. Eine Einigung über ein Ende des Kriegs mit dem Iran ist nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump in den kommenden Tagen möglich. Bereits am Vortag hatten Hoffnungen auf eine herannahende Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran für eine sehr gute Stimmung an den Finanzmärkten gesorgt.

In einer Branchenbetrachtung ging es wie zur Wochenmitte mit Werten aus dem Reisesektor am deutlichsten nach oben. Hier beflügelten die erneut gesunkenen Rohölpreise. Die Lufthansa-Aktien gewannen 4,2 Prozent an Höhe. Ryanair legten 3,1 Prozent zu und bei TUI gab es ein Plus von 1,8 Prozent zu sehen.

Im Technologiebereich sind die Papiere von ams Osram nach besser als erwarteten Quartalszahlen stark gestiegen und legten zuletzt um mehr als 21 Prozent zu. Damit hat sich die Aktie seit den Jahrestiefs im März verdoppelt. Der österreichischer Halbleiterhersteller hatte die Erwartungen der Analysten übertroffen. Zudem wartete ams Osram mit einer Ankündigung im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) auf. So sei eine Entwicklungsvereinbarung mit einem nicht näher genannten Industriepartner für Rechenzentren gestartet worden. Zusätzlich gab es einen Auftrag für KI-gestützte Augmented-Reality-Smart-Glasses. Auch der Ausblick kam gut an.

Der österreichische Technologiekonzern Kontron steht möglicherweise vor der Übernahme durch seinen größten Aktionär Ennoconn. Zugleich baut der Konzern 500 Arbeitsplätze in seiner Sparte Greentec ab, um die Kosten zu senken und seinen Gewinn nach oben zu treiben. Im ersten Quartal verzeichnete Kontron eine gedämpfte Umsatzentwicklung, und die Kosten des Stellenabbaus ließen den Gewinn sinken. Für die Aktie ging es 3,9 Prozent abwärts.

Der Konsumgüterkonzern Henkel ist zum Jahresstart operativ etwas stärker gewachsen als von Experten erwartet. Dazu hätten sowohl die Konsumentensparte rund um Shampoo und Waschmittel als auch das Klebstoffgeschäft mit steigenden Volumina und Preisen beigetragen. Die Henkel-Aktie stieg um rund fünf Prozent an die Spitze im DAX.

Die Aktien von Swiss Re sind nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen unter Druck geraten und fielen 3,7 Prozent. Der Rückversicherungskonzern hatte mit seinen vorgelegten Erstquartalszahlen zwar die Erwartungen beim Reingewinn deutlich übertroffen, aber beim Umsatz unter den Erwartungen gelegen.

Die wegen des Iran-Krieges stark gestiegenen Öl-und Gaspreise haben dem britischen Ölkonzern Shell einen Gewinnsprung beschert. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn zog im ersten Quartal auf 6,9 Milliarden US-Dollar an. Das ist mehr als doppelt so viel wie im Vorquartal. Analysten hatten im Schnitt mit deutlich weniger Gewinn gerechnet. Die Shell-Titel gaben dennoch 1,6 Prozent nach.

Anhaltende Probleme der Labordiagnostik-Sparte in China sowie die wieder steigende Inflation stimmen den Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers pessimistischer für das laufende Geschäftsjahr. Zudem drücken der starke Euro sowie die US-Zölle auf Umsatz und Gewinn. Die Healthineers-Aktie rutschte daraufhin um 4,7 Prozent ab.