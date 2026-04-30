Europas Leitbörsen holen Anfangsverluste auf

Weiter steigende Ölpreise und mit Enttäuschung aufgenommene Quartalszahlen einiger großer US-Technologiekonzerne hatten die Börsenstimmung am Donnerstag im Frühhandel belastet. Der Preis für die wichtige Referenzölsorte Brent war zeitweise auf 126 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit 2026 gestiegen.

Gegen den Trend gesucht waren am Donnerstag die vom KI-Fieber erfassten Aktien aus dem Halbleitersektor. Chipkonzerne liefern die Hardware für Künstliche Intelligenz und profitieren davon. Aixtron verteuerten sich nach Quartalszahlen um rund 3,5 Prozent und profitierten von der Nachfrage im Optoelektronik-Geschäft. Im DAX notierten Infineon moderat im Plus. Fest zeigten sich angesichts der Ölpreisanstiege auch einige Energiewerte. Aktien von ENI zählten mit einem Plus von 1,4 Prozent zu den größten Gewinnern im Euro-Stoxx-50.

Mit Spannung erwartet werden jetzt die im Tagesverlauf noch anstehenden Zinsentscheidungen der EZB und der Bank of England. Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend den Leitzins wie erwartet unverändert gelassen. Später am Abend könnten dann die nach US-Börsenschluss angesetzten Quartalszahlen von Apple Impulse liefern.