Europas Leitbörsen am Vormittag moderat höher

Der Euro-Stoxx-50 gewann in der ersten Handelsstunde 0,21 Prozent auf 5.908,90 Punkte. In Frankfurt notierte der DAX um 0,14 Prozent fester bei 23.839,41 Zählern. Jenseits des Ärmelkanals stieg der FTSE-100 um 0,11 Prozent auf 10.614,72 Einheiten.

"Die Aufmerksamkeit liegt nun auf möglichen Verhandlungen in Pakistan, die voraussichtlich am Wochenende stattfinden werden", schrieb Anleihenexperte Hauke Siemßen von der Commerzbank mit Blick auf die Kriegsparteien im Nahen Osten. Unter vielen Faktoren dürfte der Erfolg eines dauerhaften Waffenstillstands von Israels Vorgehen im Libanon abhängen. Hier deuteten die jüngsten Nachrichten auf Verhandlungsbereitschaft hin.

Vor dem Wochenende richten sich die Blicke auf Verbraucherpreisdaten aus den USA. Wegen der höheren Benzinpreise ist mit einem deutlichen Anstieg der Inflationsrate für März zu rechnen.

Bester Sektor waren am Vormittag die Medienwerte, gefolgt von Gesundheits- und Technologieaktien. Reise- und Freizeitwerte sowie die Aktien von Versicherern gaben hingegen etwas nach.

Unternehmensseitig blieb die Nachrichtenlage ruhig. Unter den besten Werten im Euro-Stoxx legten Adidas 1,2 Prozent zu. Sie profitierten von einem positiven Ausblick der Citigroup auf die Berichtssaison. Expertin Monique Pollard sieht weltweit starke Wachstumschancen, gerade im Bereich Laufschuhe. Zusätzlich sieht sie die anstehende Fußballweltmeisterschaft als massiven Umsatztreiber.