Europas Börsen starten wenig bewegt in verkürzte Silvester-Sitzung

Die Euronext-Börsen Amsterdam, Brüssel und Paris schließen heute bereits am Nachmittag. Auch an der Londoner Börse findet nur mehr ein halber Handelstag statt. Andere Aktienmärkte wie etwa die Börse Frankfurt und die Schweizer Börse haben das Jahr bereits am Dienstag beendet und sind am Silvestertag geschlossen.

Wenige Stunden vor dem Ende des Börsenjahres gab es an den Märkten kaum mehr Aktivität. Die meisten Börsen steuern dabei weiter auf ein gutes Jahr zu. Der Euro-Stoxx-50 hält knapp vor Jahresschluss bei einem Jahresplus von 18 Prozent. Der britische FTSE steuert auf eine Jahresperformance von gut 21 Prozent zu. Der deutsche DAX hat das Börsenjahr am Dienstag bereit mit einem Jahresplus von 23 Prozent beendet.