Energiekonzern E.ON auf Wachstumskurs

©APA/APA/dpa/Henning Kaiser
Der Energiekonzern E.ON hat dank Zuwächsen beim Betrieb der Stromnetze in den ersten neun Monaten seinen Gewinn gesteigert und die Prognosen bestätigt. Das bereinigte EBITDA habe um 10 Prozent auf 7,4 Mrd. Euro zugelegt, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der bereinigte Überschuss sei um 4 Prozent auf 2,3 Mrd. Euro verbessert worden.
von
Gewinnbringer war einmal mehr das Geschäft mit dem Betrieb der Stromnetze. Dies habe auch von den auf 5,1 Mrd. Euro gestiegenen Investitionen profitiert. E.ON bekräftigte die Prognosen, wonach im Gesamtjahr etwa das bereinigte EBITDA zwischen 9,6 und 9,8 Mrd. Euro liegen soll.