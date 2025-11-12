Energiekonzern E.ON auf Wachstumskurs

© APA/APA/dpa/Henning Kaiser home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Energiekonzern E.ON hat dank Zuwächsen beim Betrieb der Stromnetze in den ersten neun Monaten seinen Gewinn gesteigert und die Prognosen bestätigt. Das bereinigte EBITDA habe um 10 Prozent auf 7,4 Mrd. Euro zugelegt, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der bereinigte Überschuss sei um 4 Prozent auf 2,3 Mrd. Euro verbessert worden.

von APA Teilen