Emirates bestellt 65 weitere Boeing-Großraumjets

©APA/APA/AFP/GIUSEPPE CACACE
Die Fluggesellschaft Emirates bestellt 65 weitere Großraumflugzeuge vom Typ Boeing 777X. "Es ist eine langfristige Geschäftsbeziehung, die hunderttausende Arbeitsplätze sichert", sagte Emirates-Chef Scheich Ahmed Said al-Maktum. Emirates bezifferte den Wert der Bestellung am Montag auf 38 Milliarden Dollar (rund 33 Mrd. Euro), allerdings erhalten Fluggesellschaften bei derartigen Großaufträgen nach Einschätzung von Analysten häufig hohe Rabatte.
von
Emirates ist der größte Kunde für die 777X. Die jüngste Bestellung umfasst Maschinen vom Typ 777-9. Dabei sicherte sich Emirates nach eigenen Angaben die Option, zur größeren 777-10 zu wechseln, sollte sich der US-Flugzeugbauer Boeing dazu entscheiden, diese Maschine in sein Programm aufzunehmen. Auch ein Wechsel zur kleineren 777-8 sei möglich.