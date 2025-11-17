Emirates bestellt 65 weitere Boeing-Großraumjets

Emirates ist der größte Kunde für die 777X. Die jüngste Bestellung umfasst Maschinen vom Typ 777-9. Dabei sicherte sich Emirates nach eigenen Angaben die Option, zur größeren 777-10 zu wechseln, sollte sich der US-Flugzeugbauer Boeing dazu entscheiden, diese Maschine in sein Programm aufzunehmen. Auch ein Wechsel zur kleineren 777-8 sei möglich.