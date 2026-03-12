Zahl der US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe kaum verändert

Die wöchentlichen Erstanträge werden an den Finanzmärkten beachtet, weil sie ein Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt sind. Der jüngste Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Februar war enttäuschend ausgefallen.

Generell spielen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed. Zuletzt hatte die Fed den Leitzins Ende Jänner unverändert belassen, nachdem er zuvor dreimal in Folge gesenkt worden war. Bei der nächsten Zinsentscheidung in der kommenden Woche wird allgemein erneut keine Änderung erwartet.