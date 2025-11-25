Easyjet setzt sich höheres Gewinnziel für Reisegeschäft

© APA/APA/AFP/SEBASTIEN BOZON home Aktuell Nachrichtenfeed

Der britische Billigflieger Easyjet hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 einen überraschend hohen Betriebsgewinn erzielt. Das Ergebnis stieg um 18 Prozent auf 703 Mio. Pfund (798,5 Mio. Euro), wie die Airline mitteilte. Analysten hatten mit 669 Mio. Pfund gerechnet. Zudem hob die Fluggesellschaft ihr mittelfristiges Ziel für ihr Pauschalreisengeschäft an, nachdem das bisherige Ziel vorzeitig erreicht wurde.

