DO&CO steigerte Umsatz und Gewinn im 1. Quartal deutlich

Das operative Betriebsergebnis (EBITDA) in dem von April bis Juni laufenden Quartal wurde um rund ein Drittel auf 73,2 Mio. Euro erhöht. Die EBITDA-Marge wurde von 10 Prozent vor einem Jahr auf 12 Prozent vergrößert. Auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg von 36,6 auf 52,5 Mio. Euro - die Marge wurde von 6,6 auf 8,6 Prozent ausgeweitet.

Gut lief auch der Geschäftsbereich "Airline Catering", auf den über drei Viertel des Konzernumsatzes entfallen. Das Bereichs-EBIT wurden um 52 Prozent auf 38,2 Mio. Euro erhöht. Das EBIT im Event Catering-Bereich stieg um gut 14 Prozent auf 9,8 Mio. Euro. In der Division "Restaurants, Lounges & Hotels" war es ein Zuwachs um 57,5 Prozent auf 4,4 Mio. Euro. Der Umsatz wurde in den drei Geschäftsbereichen jeweils um 8 bis 12 Prozent gesteigert.

"Grundsätzlich sehen alle Unternehmensbereiche und alle Regionen eine anhaltend starke Nachfrage", heißt es in der Aussendung zum Ausblick. "Ein genauerer Blick auf die Branchentrends zeigt, dass sich in allen Bereichen das Premiumsegment großer Nachfrage erfreut und ein zentraler Treiber für Wachstum und Profitabilität ist." Das Management sei überzeugt, "dass bei gleichbleibendem Marktumfeld die gesetzten Unternehmensziele zu erreichen sind." Genau Zahlen hinsichtlich der Ergebniserwartungen werden nicht genannt. Die Zahl der Beschäftigten des Unternehmens wird mit knapp 15.900 angegeben.