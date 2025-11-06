DHL steigert operativen Gewinn entgegen der Erwartungen

Dies sei das Resultat aktiven Kapazitätsmanagements sowie struktureller Kostenverbesserungen, sagte Konzernchef Tobias Meyer laut Mitteilung. Zudem halfen Preisanpassungen. Er bestätigte zudem die Jahresprognose für den im Dax notierten Konzern.

Die Sparmaßnahmen wirkten sich auch überraschend positiv auf den freien Barmittelzufluss aus, der um 80 Prozent auf 1,2 Mrd. Euro anschwoll. Der auf die Aktionäre entfallene Gewinn stieg um rund 12 Prozent auf 840 Millionen Euro. Auch diese Kennziffern fielen stärker aus, als Analysten laut den vom Unternehmen bereitgestellten Daten erwartet hatten.