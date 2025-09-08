Deutz startet Kapitalerhöhung für Übernahme

Mit dem Erlös will Deutz den Kauf des Drohnenantriebsspezialisten Sobek finanzieren. Bei der Ankündigung der Übernahme hatten die Kölner bereits eine solche Maßnahme in Aussicht gestellt.

Die Aktie verlor auf der Handelsplattform Tradegate 2,7 Prozent zum Xetra-Schlusskurs von 9,95 Euro. Zum Schlusskurs hätte die Kapitalerhöhung ein Volumen von gut 138 Mio. Euro. Üblich ist bei der Platzierung jedoch ein gewisser Abschlag.