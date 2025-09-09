Deutz schließt Kapitalerhöhung für Rüstungs-Übernahme ab

Der Platzierungspreis liegt rund fünf Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Montag. Auf der Handelsplattform Tradegate wechselten die Deutz-Aktien am Dienstagmorgen zuletzt für 9,67 Euro den Besitzer.

Das frische Geld fließt in den Kauf des Drohnenantriebsspezialisten Sobek - bei der Ankündigung der Übernahme hatten die Kölner bereits eine Kapitalmaßnahme in Aussicht gestellt. Mit diesem Ausbau des Rüstungsgeschäfts treibt Konzernchef Sebastian Schulte seine Pläne voran, Deutz unabhängiger vom zyklischen Geschäft mit Verbrennungsmotoren zu machen. Die Übernahme hatte den Deutz-Aktien zuletzt zusätzlichen Schwung verliehen. Mit einem Jahresplus von 146 Prozent waren sie zum Wochenstart auf ein Hoch seit 2007 gestiegen.