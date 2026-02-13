Deutsche Großhandelspreise steigen im Jänner um 1,2 Prozent

©APA/APA/dpa/Daniel Bockwoldt
Die Preise im deutschen Großhandel sind im Jänner im selben Tempo gestiegen wie zum Jahresende 2025. Sie legten um 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Im Dezember war die Teuerungsrate ebenfalls bei 1,2 Prozent gelegen, im November bei 1,5 Prozent. Von Dezember auf Jänner legten die Preise um 0,9 Prozent zu.
von
Bedeutend für die Preisentwicklung gegenüber dem Vorjahresmonat war der Preisanstieg im Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren: Hier ergab sich ein Plus von 1,6 Prozent. Insbesondere Zucker, Süßwaren und Backwaren kosteten erheblich mehr als im Vorjahresmonat (+12,5 Prozent). Als starke Preistreiber im Großhandel erwiesen sich zu Jahresbeginn insbesondere Rohstoffgruppen rund um Nicht-Eisen-Erze - natürliche Gesteinsvorkommen, aus denen Metalle gewonnen werden, die kein Eisen als Hauptbestandteil enthalten. Die Preise stiegen hier im Durchschnitt um 43,8 Prozent.