Deutsche Großhandelspreise steigen im Jänner um 1,2 Prozent

Bedeutend für die Preisentwicklung gegenüber dem Vorjahresmonat war der Preisanstieg im Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren: Hier ergab sich ein Plus von 1,6 Prozent. Insbesondere Zucker, Süßwaren und Backwaren kosteten erheblich mehr als im Vorjahresmonat (+12,5 Prozent). Als starke Preistreiber im Großhandel erwiesen sich zu Jahresbeginn insbesondere Rohstoffgruppen rund um Nicht-Eisen-Erze - natürliche Gesteinsvorkommen, aus denen Metalle gewonnen werden, die kein Eisen als Hauptbestandteil enthalten. Die Preise stiegen hier im Durchschnitt um 43,8 Prozent.