Trend Logo
Abo

Chipdesigner Arm dank KI-Boom mit starken Zahlen

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Wachsende Bedarf an Spezialprozessoren für KI
 © APA/APA/AFP/MOHD RASFAN
©APA/APA/AFP/MOHD RASFAN
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Der wachsende Bedarf an Spezialprozessoren für Künstliche Intelligenz (KI) hat Arm ein Quartalsergebnis über Markterwartungen beschert. Der Ausblick des Chip-Designers überraschte am Mittwoch ebenfalls positiv. Die in den USA notierten Arm-Aktien stiegen daraufhin nachbörslich um fünf Prozent.

von

Der Wachstumstreiber seien Halbleiter für Rechenzentren, erläuterte Arm-Chef Rene Haas in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Die Lizenzgebühren für diese Entwürfe lägen höher als bei anderen Produkten. Außerdem spielten die Probleme bei der Energieversorgung der geplanten zahlreichen neuen KI-Rechenzentren seinem Unternehmen in die Hände. Arm-Chips gelten gemessen an ihrer Leistungsfähigkeit als stromsparend. Daher finden sie sich weltweit in nahezu allen Smartphones.

Das im britischen Cambridge beheimatete Unternehmen steigerte den Umsatz im abgelaufenen Vierteljahr um 34 Prozent auf 1,14 Milliarden Dollar. Der Gewinn lag bei 0,39 Dollar je Aktie. Für das aktuelle Quartal stellte die Firma Erlöse von rund 1,23 Milliarden Dollar und einen Gewinn von etwa 0,41 Dollar je Aktie in Aussicht.

Über die Autoren

Logo