Chinas Verbraucherpreise legen stark zu

Die Verbraucherpreise in China sind im Dezember so stark gestiegen wie seit 34 Monaten nicht mehr. Laut einer Mitteilung des nationalen Statistikamtes verlangsamte sich gleichzeitig der Rückgang der Erzeugerpreise. Der Verbraucherpreisindex (CPI) legte demnach im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,8 Prozent zu. Damit wurde die Erwartung von Analysten in einer Reuters-Umfrage erfüllt. Im November hatte der Anstieg bei 0,7 Prozent gelegen.

