Trend Logo
Abo

Chinas Verbraucherpreise legen stark zu

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Gleichzeitig verlangsamte sich der Rückgang der Erzeugerpreise
 © APA/APA/AFP/ADEK BERRY
©APA/APA/AFP/ADEK BERRY
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Die Verbraucherpreise in China sind im Dezember so stark gestiegen wie seit 34 Monaten nicht mehr. Laut einer Mitteilung des nationalen Statistikamtes verlangsamte sich gleichzeitig der Rückgang der Erzeugerpreise. Der Verbraucherpreisindex (CPI) legte demnach im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,8 Prozent zu. Damit wurde die Erwartung von Analysten in einer Reuters-Umfrage erfüllt. Im November hatte der Anstieg bei 0,7 Prozent gelegen.

von

Der Erzeugerpreisindex (PPI) fiel im Jahresvergleich um 1,9 Prozent, nach einem Minus von 2,2 Prozent im November. Die Analysten hatten einen Rückgang von zwei Prozent erwartet.

Über die Autoren

Logo