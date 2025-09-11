Chinas Online-Riese Alibaba investiert in Cloud und KI

Der chinesische Online-Händler Alibaba will sich mit einer Wandelanleihe rund 3,2 Mrd. Dollar (2,7 Mrd. Euro) für den Ausbau seiner Cloud-Infrastruktur und die Expansion des internationalen Geschäfts beschaffen. Knapp 80 Prozent der Einnahmen sollen in den Ausbau von Rechenzentren, die Modernisierung der Technologie und die Verbesserung von Dienstleistungen fließen, teilte das Unternehmen mit.

