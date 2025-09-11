Trend Logo
Chinas Online-Riese Alibaba investiert in Cloud und KI

Milliardeninvestition geplant
©APA/APA (AFP)/STR
Der chinesische Online-Händler Alibaba will sich mit einer Wandelanleihe rund 3,2 Mrd. Dollar (2,7 Mrd. Euro) für den Ausbau seiner Cloud-Infrastruktur und die Expansion des internationalen Geschäfts beschaffen. Knapp 80 Prozent der Einnahmen sollen in den Ausbau von Rechenzentren, die Modernisierung der Technologie und die Verbesserung von Dienstleistungen fließen, teilte das Unternehmen mit.

Damit solle die steigende Nachfrage nach Cloud-Lösungen gedeckt werden. Alibaba gilt als einer der aggressivsten Akteure im chinesischen KI-Sektor.

