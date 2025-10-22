Trend Logo
Abo

Chinas Nachfrage kurbelt Japans Exporte an

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Ausfuhren legten um 4,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu
 © APA/APA/AFP/TOSHIFUMI KITAMURA
©APA/APA/AFP/TOSHIFUMI KITAMURA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Japans Exporte sind im September erstmals seit fünf Monaten gestiegen. Angetrieben von einer starken Nachfrage aus China legten die Ausfuhren um 4,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie am Mittwoch aus offiziellen Daten hervorging. Die Lieferungen in die USA brachen jedoch um 13,3 Prozent ein. Insgesamt wies die Handelsbilanz ein Defizit von 234,6 Milliarden Yen (1,56 Milliarden Dollar) auf, während Analysten einen Überschuss erwartet hatten.

von

Die Regierung in Washington hatte im vergangenen Monat ein Handelsabkommen mit Tokio formalisiert. Dabei wurde ein Basiszoll von 15 Prozent auf fast alle japanischen Importe eingeführt. Zuvor hatten Zölle von 27,5 Prozent auf Autos und angedrohte Abgaben von 25 Prozent auf die meisten anderen Waren gegolten. Die Vereinbarung sollte japanische Exporteure entlasten. Analysten warnten jedoch, dass der anhaltende Druck auf die Gewinne die Investitionen der Unternehmen und das Lohnwachstum dämpfen könnte. Der Gouverneur der Bank of Japan (BOJ), Kazuo Ueda, hat die Bereitschaft der Zentralbank signalisiert, die Zinsen weiter anzuheben. Voraussetzung sei, dass die japanischen Unternehmen die Belastung durch die Zölle verkraften und ihre Ausgaben für Ausrüstung und Löhne erhöhen können.

Über die Autoren

Logo
trend. Abo jetzt €55 günstiger!
Jetzt abonnieren