Cewe will eigene Aktien zurückkaufen

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Der Fotodienstleister Cewe will eigene Aktien vom Markt zurückkaufen. Dabei gehe es um bis zu 150.000 Papiere im Umfang von bis zu 18 Mio. Euro, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Dies entspreche etwa 2 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft.

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