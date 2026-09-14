Cewe will eigene Aktien zurückkaufen

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Der Fotodienstleister Cewe will eigene Aktien vom Markt zurückkaufen. Dabei gehe es um bis zu 150.000 Papiere im Umfang von bis zu 18 Mio. Euro, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Dies entspreche etwa 2 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft.
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Der Rückkauf soll an diesem Dienstag beginnen und bis 16. April 2027 abgeschlossen sein. Die Cewe-Aktie gewann im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate im Vergleich zum Schlusskurs vom Vorabend gut 2,5 Prozent.
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