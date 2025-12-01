Trend Logo
Abo

OPEC+ beschließt Beibehaltung der Förderquoten für 2026

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
OPEC+ reagiert auf gefallenen Ölpreis
 © APA/APA/AFP/JOE KLAMAR
©APA/APA/AFP/JOE KLAMAR
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Die als OPEC+ zusammengeschlossenen Ölproduzenten haben sich darauf geeinigt, ihre Förderquoten für das Jahr 2026 beizubehalten. Zudem habe sich die Gruppe auf einen Mechanismus zur Bewertung der maximalen Förderkapazitäten ihrer Mitglieder verständigt, teilte die OPEC am Sonntag mit. Dieser soll als Grundlage für die Festlegung der Förderquoten ab 2027 dienen.

von

In einem separaten Treffen einigten sich acht OPEC+-Länder zudem grundsätzlich darauf, eine Pause bei der Anhebung ihrer Fördermengen auch im ersten Quartal 2026 beizubehalten. Dies verlautete aus OPEC+-Kreisen sowie von einer mit den Gesprächen vertrauten Person.

Die OPEC+, die rund die Hälfte des weltweiten Erdöls fördert, reagierte damit auf den gefallenen Ölpreis. Die Nordseesorte Brent notierte am Freitag bei rund 63 Dollar je Barrel und hat damit in diesem Jahr 15 Prozent an Wert verloren. Die Gruppe hat bereits Förderkürzungen von rund 3,24 Millionen Barrel pro Tag (bpd) umgesetzt, die von der Entscheidung vom Sonntag unberührt bleiben.

Die Frage der Förderkapazitäten ist seit Jahren ein Streitpunkt innerhalb des Kartells. Einige Mitglieder wie die Vereinigten Arabischen Emirate haben ihre Kapazitäten ausgebaut und fordern höhere Quoten. Andere Länder, insbesondere in Afrika, verzeichnen eine sinkende Produktionskapazität, wehren sich jedoch gegen eine Kürzung ihrer Quoten. Der Streit führte 2024 zum Austritt Angolas aus der Organisation. Die OPEC+ ist ein Zusammenschluss der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und ihrer von Russland angeführten Verbündeten.

Über die Autoren

Logo