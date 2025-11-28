Boss-Großaktionär Fraser entzieht dem AR-Chef das Vertrauen

"Mit dem Ziel, Herrn Sturm sofern nötig abzuberufen und einen neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu ernennen, beabsichtigt Frasers Group Plc, Einfluss auf die Zusammensetzung des Aufsichtsrats der Hugo Boss AG zu nehmen", so das Unternehmen aus Metzingen.

Frasers hatte im Juli eine Beteiligung von 25 Prozent an Boss offengelegt und weitere Aufstockungen nicht ausgeschlossen. Frasers wolle sowohl AR-Chef Sturm als auch den CEO Daniel Grieder bei ihrer Wachstumsstrategie unterstützen, hatte es damals noch geheißen.