Boss-Großaktionär Fraser entzieht dem AR-Chef das Vertrauen

©APA/APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU
Der Aufsichtsratschef des Modekonzerns Hugo Boss hat das Vertrauen des Großaktionärs Frasers Group verloren. Das britische Handelsunternehmen habe Boss mitgeteilt, dass es den Aufsichtsratsvorsitzenden Stephan Sturm nicht mehr unterstütze, erklärte Hugo Boss in einer Pflichtmitteilung. Sturm habe Frasers zuvor darüber informiert, dass er ohne deren Unterstützung nicht Aufsichtsratschef bei Boss bleiben wolle, hieß es weiter.
von
"Mit dem Ziel, Herrn Sturm sofern nötig abzuberufen und einen neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu ernennen, beabsichtigt Frasers Group Plc, Einfluss auf die Zusammensetzung des Aufsichtsrats der Hugo Boss AG zu nehmen", so das Unternehmen aus Metzingen.
Frasers hatte im Juli eine Beteiligung von 25 Prozent an Boss offengelegt und weitere Aufstockungen nicht ausgeschlossen. Frasers wolle sowohl AR-Chef Sturm als auch den CEO Daniel Grieder bei ihrer Wachstumsstrategie unterstützen, hatte es damals noch geheißen.
TOKYO - JAPAN: FOTO: APA/APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU