Boeing erhält Milliarden-Auftrag für F-15-Jets für Israel

25 Flugzeuge werden geliefert
Der US-Rüstungskonzern Boeing ⁠hat vom Pentagon einen Auftrag im Wert von 8,6 Milliarden Dollar für die Lieferung von F-15-Kampfjets an Israel erhalten. Dies teilte das US-Verteidigungsministerium am Montag nach einem Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu mit. Der Vertrag umfasse die Lieferung von 25 neuen Flugzeugen des Typs F-15IA mit ⁠einer Option auf 25 weitere.

Die USA sind der mit Abstand größte Waffenlieferant Israels. Pro-palästinensische Gruppen in den USA hatten wegen des israelischen Vorgehens im Gazastreifen ein Ende der Militärhilfen gefordert. Der Auftrag soll bis Ende 2035 abgeschlossen sein.

