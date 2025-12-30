Boeing erhält Milliarden-Auftrag für F-15-Jets für Israel

© APA/APA/AFP/GENYA SAVILOV home Aktuell Nachrichtenfeed

Der US-Rüstungskonzern Boeing ⁠hat vom Pentagon einen Auftrag im Wert von 8,6 Milliarden Dollar für die Lieferung von F-15-Kampfjets an Israel erhalten. Dies teilte das US-Verteidigungsministerium am Montag nach einem Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu mit. Der Vertrag umfasse die Lieferung von 25 neuen Flugzeugen des Typs F-15IA mit ⁠einer Option auf 25 weitere.

