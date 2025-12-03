Italiens Beschäftigung erreichte im Oktober Rekordwert

Der Arbeitsmarkt legte im Monatsvergleich zu - allerdings mit einer Ausnahme: Die Zahl der Beschäftigten in der Altersgruppe von 25 bis 34 Jahren sank. Im Jahresvergleich zeigt sich ein ähnliches Bild: Während die Beschäftigung insgesamt um 224.000 zunahm, wuchs ausschließlich die Gruppe der über 50-Jährigen (Plus 483.000). Die Unter-34-Jährigen verzeichneten dagegen deutliche Rückgänge.

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zeigte sich erfreut über die Beschäftigungszahlen. Auch Arbeitsministerin Marina Calderone wertete die Zahlen als Bestätigung der Regierungsstrategie. Die Arbeitslosenquote liege nun im europäischen Durchschnitt, und die Beschäftigungsquote erreiche ein Rekordniveau. Die Regierung werde weiter daran arbeiten, "noch mehr Menschen in Arbeit zu bringen".

Gewerkschaften sehen jedoch deutliche strukturelle Probleme. Der Gewerkschaftsverband UIL sprach angesichts der Rückgänge bei den jüngeren Beschäftigten von "alarmierenden" Daten und forderte einen nationalen Plan für die Jugendbeschäftigung. Der Arbeitsmarkt halte ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer länger im Berufsleben, während viele junge Menschen keinen Zugang fänden, erklärte ein UIL-Sprecher. Der Gewerkschaftsverband CISL betonte, dass nicht mehr die Quantität, sondern die Qualität der Beschäftigung im Vordergrund stehen müsse. Produktivität, Löhne und Arbeitsbedingungen müssten gestärkt werden.