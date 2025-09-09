Bericht: Microsoft setzt künftig auch auf KI von Anthropic

Für den Zugang zur Anthropic-Software zahle Microsoft Gebühren an den Anthropic-Großaktionär Amazon Web Services (AWS). AWS ist der weltgrößte Cloud-Anbieter und in diesem Bereich ein direkter Konkurrent von Microsoft. Der Software-Konzern hat in den vergangenen Jahren mehr als 13 Milliarden Dollar in OpenAI investiert und bisher ausschließlich dessen KI genutzt. Keines der genannten Unternehmen war zunächst für eine Stellungnahme zu erreichen.