Bericht: IBM steht vor Übernahme von Confluent

Der US-Technologiekonzern IBM steht einem Medienbericht zufolge kurz vor der Übernahme des Dateninfrastruktur-Anbieters Confluent für rund elf Milliarden Dollar (9,45 Mrd. Euro). IBM befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen zum Kauf von Confluent, berichtete das "Wall Street Journal" am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Mit der Akquisition wolle IBM seine Position im wachsenden Markt für Cloud-Dienste ausbauen.
Die Übernahme könnte bereits am Montag bekanntgegeben werden, hieß es in dem Bericht weiter. Von den Unternehmen waren zunächst keine Stellungnahmen erhältlich.
Confluent ist eine Open-Source-Plattform, die zur Verarbeitung großer Mengen von Echtzeitdaten wie Banktransaktionen oder Website-Klicks genutzt wird. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte im Oktober berichtet, dass Confluent einen möglichen Verkauf prüfe, nachdem es Interesse von potenziellen Käufern gegeben habe.