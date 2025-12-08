Bericht: IBM steht vor Übernahme von Confluent

Die Übernahme könnte bereits am Montag bekanntgegeben werden, hieß es in dem Bericht weiter. Von den Unternehmen waren zunächst keine Stellungnahmen erhältlich.

Confluent ist eine Open-Source-Plattform, die zur Verarbeitung großer Mengen von Echtzeitdaten wie Banktransaktionen oder Website-Klicks genutzt wird. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte im Oktober berichtet, dass Confluent einen möglichen Verkauf prüfe, nachdem es Interesse von potenziellen Käufern gegeben habe.