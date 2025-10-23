Beiersdorf senkt erneut Umsatzprognose, Niveau schwach

Erst im August hatte Beiersdorf die Prognose gesenkt und damals noch ein Plus von drei bis vier Prozent für den Bereich in Aussicht gestellt. Beim zweiten Standbein Tesa änderte Beiersdorf die Prognose nicht. Für den Konzern rechnet Beiersdorf nun mit einem organischen Umsatzwachstum von rund 2,5 Prozent. Zuvor waren es noch "ungefähr drei Prozent". Die operative Ebit-Umsatzrendite ohne Sondereffekte wird weiter leicht über dem Vorjahresniveau (2024: 13,9 Prozent) erwartet.

Im dritten Quartal verzeichneten die Hamburger einen Umsatz von 2,35 Milliarden Euro - er schrumpfte damit um 0,9 Prozent. Der Umsatz mit Nivea gab dabei um 2,6 Prozent nach, organisch stand ein Minus von 0,4 Prozent in den Büchern. Analysten hatten für das dritte Quartal im Mittel mit einem Konzernumsatz von 2,3 Milliarden Euro gerechnet.