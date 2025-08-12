Bayer investiert in US-Krebsspezialist Kumquat

© APA/APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ home Aktuell Nachrichtenfeed

Bayer stärkt durch eine Zusammenarbeit mit dem US-Biotech-Unternehmen Kumquat Biosciences seine Entwicklungs-Pipeline für Arzneien gegen Bauchspeicheldrüsen-, Darm- und Lungenkrebs. Das teilte der deutsche Konzern am Dienstag mit. Kumquat arbeite an einem Medikament gegen eine bei fast allen Krebsarten auftretende Mutation, für deren häufigste Variante es bisher keine wirksamen Behandlungsmöglichkeiten gebe.

APA