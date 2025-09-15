Trend Logo
Abo

Baukosten ziehen moderat an

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Kosten für den Wohnhausbau stiegen um 1,6 Prozent gegenüber Vorjahr
 © APA/APA/THEMENBILD/HERBERT NEUBAUER
©APA/APA/THEMENBILD/HERBERT NEUBAUER
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Die Baukosten sind im August auf Jahressicht moderat gestiegen, nur im Straßenbau gab es im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Rückgang, teilte die Statistik Austria am Montag mit. Bereits das vierte Monat in Folge stiegen die Baukosten im Wohnhaus- und Siedlungsbau gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,6 Prozent. Im Vergleich zum Juli dieses Jahres gaben die Preise in allen Baubereichen hingegen leicht nach - im Wohnhaus- und Siedlungsbau zum Beispiel um 0,1 Prozent.

von

Im Straßenbau lag der Index im August bei 136,2 Punkten, um 0,2 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor und um 0,1 Prozent weniger als im Juli dieses Jahres. Die Kosten für den Brückenbau stiegen im Jahresabstand um 0,8 Prozent, während die Preise für den Siedlungswasserbau um 1 Prozent stiegen.

Wobei sich bei den Baukosten insgesamt ein leichter Rückgang abzeichnet: Nicht nur im Wohnhaus- und Siedlungsbau, sondern auch im Straßenbau gab der entsprechende Index um 0,1 Prozent nach. Für den Brückenbau sowie den Siedlungswasserbau verzeichnete die Statistik Austria jeweils einen Rückgang um 0,2 Prozent.

In den Monaten zuvor waren unter anderem die Kollektivvertragsabschlüsse maßgeblich an der Teuerung am Bau verantwortlich. So stieg der Teilindex für den Wohnhaus- und Siedlungsbau auf Jahressicht im April noch bei 3,2 Prozent, ein Monat zuvor bei 3,3 Prozent.

Über die Autoren

Logo
Bleiben Sie im trend.
Jetzt abonnieren