Bauausgaben in den USA sinken zum Jahresanfang überraschend

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Der US-Bausektor hat im Jänner unerwartet an Schwung verloren. Die Bauausgaben fielen um 0,3 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Montag mitteilte. Experten hingegen hatten mit einem Anstieg um 0,1 Prozent gerechnet, nach einem Plus von revidiert 0,8 Prozent im Dezember. Die Ausgaben sanken auf das Jahr hochgerechnet insgesamt auf 2,19 Billionen Dollar.

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