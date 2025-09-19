Trend Logo
Barclays will 5 % Marktanteil im deutschen Investmentbanking

Derzeit sind es 3,7 Prozent
Die britische Bank Barclays will ihr Investmentbanking-Geschäft in Deutschland ausbauen und Marktanteile gewinnen. Ziel sei, den Marktanteil über alle Investmentbanking-Bereiche hinweg bis zum übernächsten Jahr von derzeit 3,7 Prozent auf mindestens 5 Prozent zu steigern, sagte Barclays-Deutschlandchefin Ingrid Hengster im Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (ICFW).

"Wir wollen nach den fünf großen US-Banken die Nummer sechs sein, idealerweise sogar eine US-Bank überholen." Global agierende europäische Unternehmen wären etwa bei strukturierten Finanzierungen darauf bedacht, neben US-Banken auch europäische Geldhäuser im Konsortium zu haben.

Damit Deutschland als Wirtschaftsstandort für Investoren attraktiv sei, müssten die von der Bundesregierung geplanten Reformvorhaben zügig auf den Weg gebracht und umgesetzt werden, forderte Hengster. Bei ihren Gesprächen mit Wirtschaftsvertretern in den USA höre sie heraus, dass Deutschland als ein hochattraktiver Markt mit unausgeschöpftem Wachstumspotenzial angesehen werde. "Wir dürfen nicht zu lange warten, diese Reformen anzupacken." Bei Wirtschaftsindikatoren gebe es zarte Hinweise auf ein positives Momentum für die deutsche Wirtschaft. "Es gibt keine Alternative zum Optimismus."

