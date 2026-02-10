Barclays verdient mehr als erwartet

Der Gewinn kletterte 2025 um 16 Prozent auf knapp 6,2 Mrd. Pfund (7,1 Mrd. Euro) - unter anderem deshalb, weil die Kosten noch etwas stärker gedrückt werden konnten als ohnehin anvisiert. Damit fiel der Gewinn etwas höher aus als von Experten erwartet.

Zudem kündigte die Bank den weiteren Erwerb eigener Aktien an. Bis 2028 will Barclays über Aktienrückkäufe und Dividenden mehr als 15 Mrd. Pfund an die Investoren zurückgeben beziehungsweise direkt ausschütten.