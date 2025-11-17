BaFin findet keine Fehler in Hochtief-Bilanzen

©APA/APA/AFP/PATRIK STOLLARZ
Die deutsche Finanzaufsicht BaFin hat bei der Prüfung zweier Bilanzen von Deutschlands größtem Baukonzern Hochtief keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Der Verdacht, dass Hochtief in seinen Abschlüssen für die Jahre 2020 und 2021 gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen haben könnte, habe sich nicht erhärtet. "Die Prüfungen haben keine Beanstandungen ergeben", teilte die Behörde am Montag mit.
"Es gab keine Fehlerfeststellung zu den in der Prüfungsanordnung aufgeführten Anhaltspunkten", hieß es weiter. Die BaFin hatte im Mai 2023 die Prüfung der Rechnungslegung zweier Konzernabschlüsse und zweier Konzernlageberichte angeordnet. "Nach eingehender Prüfung konnte die BaFin keine Fehler feststellen", bilanzierte die Behörde nun.