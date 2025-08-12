Australische Notenbank senkt Leitzins auf Zweijahrestief

Die Entscheidung fiel dieses Mal einstimmig. Im Juli hatte es bei der Zinsentscheidung noch eine seltene Uneinigkeit im Führungsgremium gegeben. Der australische Dollar notierte nach der Entscheidung kaum verändert bei 0,6508 US-Dollar.

Die Finanzmärkte hatten eine Zinssenkung vollständig eingepreist. Im Juli waren sie noch auf dem falschen Fuß erwischt worden: Die Notenbank hielt die Zinsen stabil. Seitdem hatten neue Daten den Weg für eine Lockerung der Geldpolitik geebnet. Die Inflationsrate sank im zweiten Quartal auf 2,1 Prozent. Die Kerninflation - bei der die schwankenden Energie- und Lebensmittelpreise ausgeklammert werden - erreichte mit 2,7 Prozent ein Dreijahrestief. Gleichzeitig stieg die Arbeitslosenquote von 4,1 auf 4,3 Prozent.

"Angesichts der weiter sinkenden Kerninflation in Richtung der Mitte des Zielkorridors von zwei bis drei Prozent und der wie erwartet leichten Abschwächung am Arbeitsmarkt hielt der Vorstand eine weitere Lockerung der Geldpolitik für angemessen", begründete die Notenbank ihre Entscheidung.

Experten rechnen mit weiteren Schritten. "Die Arbeitslosigkeit ist gestiegen, was die Argumente für Zinssenkungen stärkt", sagte Ökonom Harry Murphy Cruise von Oxford Economics Australia. Niedrigere Zinsen können etwa Investitionen anregen, was wiederum die Nachfrage nach Beschäftigten ankurbeln könnte. Viele Experten erwarten noch eine weitere Zinssenkung in diesem Jahr, möglicherweise im November. An den Finanzmärkten wird eine Zinssenkung im September mit einer Wahrscheinlichkeit von 34 Prozent bewertet, ein Schritt im November gilt jedoch als nahezu ausgemacht.