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Auftragseingang in der US-Industrie stagniert im Februar

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Analysten hatten mit Rückgang um 0,2 Prozent gerechnet
 © AFP, JOHN MACDOUGALL, Apa
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Der Auftragseingang der US-Industrie hat im Februar stagniert. Die Bestellungen verharrten auf dem Niveau vom Vormonat, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten mit einem Rückgang um 0,2 Prozent gerechnet. Bereits im Jänner hatten die Aufträge laut revidierten Zahlen stagniert. Hier war zunächst noch ein Anstieg um 0,1 Prozent ermittelt worden.

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Die Auftragseingänge nach Herausrechnung von Transportgütern stiegen um 1,2 Prozent. Hier war ein Anstieg um 0,4 Prozent erwartet worden.

Die Aufträge für langlebige Güter sanken laut einer zweiten Schätzung um 1,3 Prozent zum Vormonat. In einer ersten Schätzung war noch ein Rückgang um 1,4 Prozent ermittelt worden. Ohne Transportgüter legten die Aufträge um 0,9 Prozent zu.

WITTENBERG - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/AFP/JOHN MACDOUGALL

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