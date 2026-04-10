Auftragseingang in der US-Industrie stagniert im Februar

Die Auftragseingänge nach Herausrechnung von Transportgütern stiegen um 1,2 Prozent. Hier war ein Anstieg um 0,4 Prozent erwartet worden.

Die Aufträge für langlebige Güter sanken laut einer zweiten Schätzung um 1,3 Prozent zum Vormonat. In einer ersten Schätzung war noch ein Rückgang um 1,4 Prozent ermittelt worden. Ohne Transportgüter legten die Aufträge um 0,9 Prozent zu.